¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬£±£´Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹Ëã¿ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È²¬ÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿¹¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬Àè¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö£±£·¤«¤é¥â¥Ç¥ë¶È»Ï¤á¤Æ¡¢£î£ï£î-£î£ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢£²£³¤«¤éËã¿ý¥×¥í¡£¸å¤«¤é¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤â¡¢Ä«¤Ë¡Ø£Ú£É£Ð¡ª¡Ù½Ð¤Æ¤«¤é³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¡££Ú£É£Ð¡ª¥¬¡¼¥ë¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È