¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¾å±¡¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ¤Þ¤Ç»¿À®¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷2¿Í¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤«¤éÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¡¢È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÄ²ñ¾å±¡¤Ï8Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤·¡¢»¿À®50¡¢È¿ÂÐ50¤ÎÆ±¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾å±¡µÄÄ¹¤ò·ó¤Í¤ë¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¡¢·èµÄ°Æ¤Ï