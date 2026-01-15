¡ÚËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¶âß·°¡Èþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Û 2·î27ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§3,300±ß ¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¶âß·°¡Èþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë»£±Æ¡áºÙµï¹¬¼¡Ïº ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢¶âß·°¡Èþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ¶âß·°¡Èþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,300±ß¡£