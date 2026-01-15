ÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°10»þ52Ê¬¡¢½©ÅÄ»ÔÀô¤Î°ìÉôÃÏ°è¡¢Ìó400¸®¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àô°ì¥ÎÄÚÃÏ¶è¤ÎÌó300¸®¡¢Àô»°ÖÖº¬ÃÏ¶è¤ÎÌó100¸®¡¢Àô³ø¥ÎÄ®ÃÏ¶è¤Î10¸®Ì¤Ëþ¤Ç¤¹¡£¸½ºßÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤äÉüµì¤Î¤á¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£