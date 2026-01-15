µîÇ¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ûÅÄÀÅ»á¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß2´üÌÜ¤Î»ûÅÄÀÅ»á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Î´´Éô¤Ë¡¢»²µÄ±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤­¤¿À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ºö