1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥³ー¥Á¿Ø¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ Î¾¥Áー¥à¤Ï¸½ºß¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë±óÀ¬Ãæ¤Ç¡¢16Æü¤Ë¡ÈNBA¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥²ー¥à2026¡É¡¢19Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Æ¡ÈNBA¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥²ー¥à2026¡É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ ¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤Ï¡¢±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÂÇËÐ¤Î¤¿¤á1·î5Æü