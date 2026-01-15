·Ù»ëÄ£15Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÏÂÀô2ÃúÌÜ¤Ç¡Ö¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¼êÂ³¤­¤ËË¬¤ì¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤Ï²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»É¤µ¤ì¤¿¤â¤¦1¿Í¤Ï·Ú½ý¡£ÃË¤Ï¼êÂ³¤­¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼¼Æâ¤Ç²Ð