囲碁の国際棋戦「LG杯」の決勝三番勝負第3局がソウルで始まりました。日本の一力遼棋聖が勝てば初優勝です。【映像】向かい合う一力遼棋聖と申旻筇九段「LG杯」の第3局は午前10時からソウルの国立中央博物館で始まりました。「LG杯」は、主要な国際棋戦で、30回目となる今回は日本、韓国、台湾から24人が出場しました。決勝は三番勝負で行われ、2勝したほうがタイトルを獲得し、優勝賞金は3億ウォン、日本円でおよそ3300