¡Ò¡Ö¤«¤Þ¤ï¤ºÆ¨¤²¤í¡ª¡×¥¹¥Þ¥Û¤Ç·§¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä·§¤Î¶§Ë½À­¤ò¤¢¤Ê¤É¤Ã¤¿¡ØÂç³ØÀ¸¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à¡Ù¡Ê³¤³°¤Î·§»ö·ï¡¦Ê¿À®26Ç¯¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯Ã«Äì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤â¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÆ¬¤Î·§¡£¼Í»¦¸å¡¢¤½¤ÎÊ¢¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Î°ìÉô¤È°áÎà¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£Âç³ØÀ¸¤¬°ä¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿·§¤Î¼Ì¿¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¡¼¾×·â¤Î»ö¸Î¼Ì¿¿¡¼¡Û¡ÖÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë