¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ø¤«¤Ä¤ä¡Ù¤¬2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×¤È¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©¡×¤Î2¼ïÎà¡£¿Íµ¤¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¿·Ç¯ºÇ½é¤ËÇä¤ê½Ð¤¹´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÐ§¡×¤È¡ÖÄê¿©¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¡¢Ì£¤Ê¤Î¤«¡£¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡ÊÃÝ¡Ë¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¹þ¤á¤¿¸áÇ¯¤Î»×¤¤¡Ö¿·Ç¯¤ÎÁö¤ê½Ð¤·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÇÕ¡×¿Æ»ÒÐ§¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤â¡£¤Ê¤ó¤È¤â¡¢Íß