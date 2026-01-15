¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹âÅù³Ø¹»¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð»á¤¬2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºÙ³­Ë¨»á¤Ï¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¦¤òÂà¤­¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¡¢ÃÏ°è¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ï¢·È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß66ºÐ¤Î»³ÅÄ»á¤ÏÅç¸¶¾¦¶È¹â¹»¤«¤éË¡À¯Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢Âç³ØÂ´