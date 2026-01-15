¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥È¥¥¥Ù¥ó¥Æ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊTD¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ»æ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬È¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß55ºÐ¤Î¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢¥È¥¥¥Ù¥ó¥Æ¤ò´Þ¤àÊì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡£ºòµ¨¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼