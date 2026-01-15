¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥ß¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ëPOP UP¥¹¥È¥¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹2F¡ÖFavop.¡×¤Ë¤Æ¸½ºß³«ºÅÃæ¡£9Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£POP UP¥¹¥È¥¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¤ä¤óº£²ó¤Î¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥ß¡¼¾¦Å¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥Ã