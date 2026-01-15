¡ÖÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¨¡¨¡¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û¡Ô·ÇºÜÅö»þ¤Î»ïÌÌ¤ò¸ø³«¡Õ¤«¤Ä¤Æ¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÈÀ¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌºÊ¤ÎÎï»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ï¡¢¡Òµ×ÊÆ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç"¤é¤·¤µ"¤òÄÌ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤­¤Ê¥µ¥¤¥À¡¼¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç