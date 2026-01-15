£±£´Æü¡¢»³Åì¾Ê±ìÂæ¹Á¤ÎÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤ÇÍ¢½Ð¤òÂÔ¤Ä¹ñ»º¼«Æ°¼Ö¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢±ìÂæ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Åâ¹î¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Ãæ¹ñµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¡¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3400ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1600ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î50¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹¾ÁÉ¾ÊÏ¢±À¹Á¹Á¤Ç¡¢Í¢½ÐÍÑ¼«Æ°¼Ö¤òÀÑ¤ß¹þ¤à¥í¡¼¥ë