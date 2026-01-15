·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÅÄ»þÍº¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£95ºÐ¡£15Æü¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¡¢2017Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿½éÂå¼ÒÄ¹¡¦Áêß·½¨Ä÷¤µ¤ó¤È¤â¤Ë1968Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁÏÀß¡£¿¹ÅÄ·òºî¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤éÂ¿¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÆü¡Ö¤ªÊÌ¤ì²ñ¡×¤ò³«¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¡£