Ä¹ºê»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Æ±»Ô³êÀÐ5ÃúÌÜ¤ÎËÌÍÛ¸ø±àÆî44mÉÕ¶á¤Ç¡¢Ãæ¹âÁØ·úÊª²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£