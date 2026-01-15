ËÌ³¤Æ»´äÆâÄ®¤Ç£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´äÆâÄ®µÜ±à¤Ë¤¢¤ë£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡££±·î£±£´Æü¸á¸å£¹»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£·»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ °äÂÎ¤ÏÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ç¯Îð¤äÀ­ÊÌ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï£·£°Âå¤È£´£°Âå