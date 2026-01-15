¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ±»á¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡¢2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤·¤Æ¶¨²ñ¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤ÏÌ¤Äê¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë