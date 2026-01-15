¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¥È¥é¥ó¥×¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ë²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ê¤¤¡× ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È¥í¥¤¥¿ー¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥É¥ëÇã¤¤¤ÇÈ¿±þ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ä¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÆð²½¡£±ßÇã¤¤¤â¸«¤é¤ì¥É¥ë±ß¤Ï158.40±ßÉÕ¶á¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£