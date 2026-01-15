Áý¤¨¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ª¾Ð¤¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖM-1¡×¤Ï¡¢½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ú¥é¥ê¡¼±óÅÄ¡¿¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ä¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬¸ø³«¤·¤¿Ä¶¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È