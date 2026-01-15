Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï1·î14Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î´Ø·¸È¯Å¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÅªÁê¸ß¿®Íê¤ò¿¼¤á¡¢¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¹ñÌ±¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë