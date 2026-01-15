9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥·¥ê¡¼¥º²½¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤«¡£¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë½é¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÅìµþ¹ñÀÇ¶É¡Ö»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡×¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¾¾Åè¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤¬°·¤ï¤Ê¤¤Ã¦ÀÇ»ö°Æ¤òÄ´ºº¡¦²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯