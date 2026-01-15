¡Ú¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ß¥¬¥¤¥ë Ver1.¡Û Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î15Æü11»þ～1·î26Æü23»þ59Ê¬ ²Á³Ê¡§¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤¬29,700±ß¤Ê¤É MSY¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAPHT¡×¤Ï1·î15Æü¡¢¼Â¶·¥°¥ëー¥×¡Ö»°¿Í¾Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¤È¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 6¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ß¥¬¥¤¥ë