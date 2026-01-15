¡ÈAll Day Breakfast¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖEggs ¡Çn Things¡×Eggs ¡Çn Things¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ö¥í¥¹¥¨¥Ã¥°¥¹¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù Eggs ¡Çn Things¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ö¥í¥¹¥¨¥Ã¥°¥¹¡×  ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê