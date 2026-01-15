¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÅÔÆâ14¶è»ÔÄ®Â¼¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¤Ë¤Æ¡ÖÅìµþ¤ÎÌÚ¡×¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î25Æü¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¡Ö¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¿¹ÎÓ³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¤¥Ù¥ó¥È  ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)²ñ¾ì¡§¥ë¥ß¥ÍÍ­³ÚÄ®¡Ö¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×¼çºÅ¡§¡ÖÂ¿Ëà¤Î¿¹¡×³èÀ­²½