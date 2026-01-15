É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¤è¤êÉ©Ìî²¹Àô¡Ö¾ïÈ×¥öÃÓ¡×¤Ë¤Æ¡¢É¹Ãì¤È¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ2026¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Åß¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿É¹Ãì¤È¡¢Îò»Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤òºÌ¤ëÅôäÆ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´Û¡Ö¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ2026¡×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯3·î15Æü(Æü)ÅÀÅô»þ´Ö¡§17:30¡Á23:00Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¡§ÆÃÀßÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤ò