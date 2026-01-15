¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ë¤¢¤ëÂç»È´Û¤òÊÄº¿¤·¡¢Âç»È¤ò´Þ¤à¿¦°÷Á´°÷¤ò¹ñ³°¤ØÂàÈò¤µ¤»¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î²ÄÇ½À­¤ò·üÇ°¤·¤¿Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£±Ñ³°Ì³¾Ê¤Ï°ì»þÅª¤ÊÂÐ±þ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£±Ñ·³ÉôÂâ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿·â¤ËÈ÷¤¨¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ëÃæÅìºÇÂç¤ÎÊÆ·³µòÅÀ¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤«¤é¤âÅ±¼ý¤·¤¿¡£