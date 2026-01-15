Î©·û¤È¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÌÏº÷¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬·èÃÇ¤·¤¿½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤é¤Ë¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢15Æü¸á¸å¤Ë¤â¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÅÞ·ëÀ®¤â»ëÌî¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£¤³¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÃæ±û´´»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢ÅÞ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤äÁ´¹ñ¤Î»ÙÉô´Ø·¸¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÀâ