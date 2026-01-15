ÆàÎÉ¸©Î©³à¸¶¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½êÉÕÂ°ÇîÊª´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¤ÎÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ëÂè1²ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡á2022Ç¯11·î¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¹Í¸ÅÇîÊª´Û¤ÇÎò»Ë¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢2·î1Æü¤Ë10²óÌÜ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Î¸©Î©³à¸¶¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½êÉÕÂ°ÇîÊª´Û¡£´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£»²²ÃÌµÎÁ¤ÇÄê°÷70¿Í¡£±ýÉü¤Ï¤¬¤­¤«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤à¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ïº£·î19Æü