Ãæ¹ñ¹ñ²È³«È¯¶ä¹Ô¡Ê¹ñ³«¶ä¹Ô¡Ë¤Ï2025Ç¯¡¢¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¶¦Æ±·úÀß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2900²¯¸µ¡ÊÌó6Ãû6000²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÊÆÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¡ÜÃæ¹ñ»ñ¶â¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÅÅÎÏ¥Ï¥¤¥¦¥¨¡¼¡×¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÅìÉô¡¦ËÌÉô¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¼óÅÔ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¤ò´Þ¤àÏ¢Ë®Ä¾³í¶è¤Ê¤É¤ÎÃæ¿õÃÏ°è¤ËÁ÷ÅÅ¤µ¤ì¡¢Ìó1200Ëü¿Í¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñ³«¶ä¹Ô¤¬»Ù±ç¤¹¤ë