Ê¡²¬»Ô¤Ïµ»½Ñ¿¦¤ÎºÎÍÑ»î¸³À©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÊç½¸Ê¬¤«¤é¡¢¾åµé¿¦¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤ò¸½¹Ô¤Î¡Ö22ºÐ°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö20ºÐ°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤ÏÇ¯Îð¤ÎÄã¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£