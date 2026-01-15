¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖISLAND¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¥â¥Æ¥â¥Æ¡£¤½¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ï¡ÖÉ½Î¢¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¡¢°ìËÜ¤Î¿Ä¤òÆÍ¤­µÍ¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÏÃ¤·¤¿¡£