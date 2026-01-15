¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖISLAND¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÖNaturalDiamondEssenceStick¡×¤ÏÆÃ¤Ë¿°¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿°¤Î·Á¤¬´ñÎï¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿°¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËË«¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆ»»Þ½ÙÍ¤¤ÈÂçÀ¾Î®À±¡×¤È¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¿°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´é¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¥¤¥±¥á¥ó¤Î¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¿°¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È