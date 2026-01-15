¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª ¤½¤·¤Æ¡Ä¡ÄÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª²¼Ìî¹É¤Ç¤¹¡ª¡ªºòÇ¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£Ç¯¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ø¸½¾ì¥á¥·¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹m(_ _)m¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¸½¾ì¥á¥·¤Ï¡Ä¡Ä¥É¥é¥à¥í¡¼¥ë¡¢¥«¥â¥ó¡ª¡ª¥À¥é¥é¥é¥é¥é¥é¥é¥é¥é¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä