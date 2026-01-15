Åìµþ»þ´Ö10:05¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á60.33¡Ê-1.69-2.72%¡Ë ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó²ðÆþ¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ÇNY¸¶ÌýÀèÊª¤ÏµÞÈ¿Íî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£