ÂçÄ²¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÎ¹ºî²È¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Êâ¤Ï½Ñ¸å¡¢ÇÓÊØ¾ã³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÌä¿Ç¤Î¤¿¤áÄÌ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¸å°ä¾É¤Î¹ó¤¤ÇÓÊØ¾ã³²¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È1Ç¯¤ÏÂ³¤­¡¢½Ñ¸å¤Î¥ì¥Ù¥ë10¤¬¥ì¥Ù¥ë3¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼£¤Ã¤Æ¤â´°