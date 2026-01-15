[1.14 ¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤4²óÀï ¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ 3-2 R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤4²óÀï(¥é¥¦¥ó¥É16)¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ(2Éô)¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¤Ï12Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(B¥Á¡¼¥à)¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤ò¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ÏGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡¢MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢FW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤é¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢2