²Î¼ê¥¸¥§¥·¥«¤¬¡¢Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥¸¥§¥·¥«¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Ñ¡£»ä¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ì¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥ê¡¼