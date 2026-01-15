エイトは、北九州市で障がいのある出演者約80名を迎えた発表会「たいむフェスティバル〜It’s showたいむ〜」を開催します。2026年1月24日、黒崎ひびしんホールにて、家族や関係者に向けた心温まる舞台が幕を開けます。 エイト「たいむフェスティバル〜It’s showたいむ〜」 開催日：2026年1月24日(土)時間：開場 13:00 / 開演 13:30 / 終演予定 15:30頃会場：黒崎ひびしんホール 中ホール（北九州市八幡西区岸の