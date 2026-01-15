¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï15Æü¡¢¼òÎà¤ò°·¤¦»±²¼¤Î¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎºòÇ¯12·îÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ê³µ»»ÃÍ¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¡¢Çä¾å¶â³Û¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2³äÄ¶¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤¿¡£