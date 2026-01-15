³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹­¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Î»Ô¾ì¤Ç»ý¤Á³ô¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÇú±×¤ò½Ð¤·¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î»ý¤Á³ôÏ¢Æü¡¢Í¥ÂÔÉÊ¤ÏÊÝÍ­³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Öº£¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é¡¢9270¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹HD¤¬Âç°ú¤±¤Ç300±ß¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î1609±ß¤ò¤Ä¤±¡¢Ìë´Ö¼è°ú¤Ç1800±ß¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£