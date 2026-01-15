¢¡¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤«¤é¤¤¤Á¤´¡ß¥í¡¼¥º¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â´¶Æ°¡ª¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤Î¡ÖTAVERN by the green¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ÈË§¹á¤Ê¥í¡¼¥º¤¬¼çÌò¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼&¥í¡¼¥º ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¡ÁRouge Coffret¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é4·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¤­¤é¤á¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¤¦¤Þ¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤ò