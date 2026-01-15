ÆÃÊÌÂÐÃÌ DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ß¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈ¡ÊÃæÊÔ¡Ë ¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿2012Ç¯¤ÎÂçºå¶Í°þ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î10»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ÏÁªÈ´½éÀï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÍÊ¤¹¤ë²Ö´¬Åì¤È¤Î°ìÀï¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Âçºå¶Í°þºÇ¶¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë2012Ç¯¤Îµ­²±¤È¤Ï¡£Âçºå¶Í°þ»þÂå¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢2012Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¿¹Í§ºÈ¡Êº¸¡Ë