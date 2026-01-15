¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï14Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø·³Ê¼»Î¤é¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£²¤½£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ­¤Î°Õ¸þ¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Â¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¾õ¶·¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢ÊÆ²¤·³»öÆ±ÌÁ¤ÎNATO¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÉ±Ò¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤·