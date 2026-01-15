¡ÚAmazon¡§¥Ö¥é¥Ó¥¢¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î15Æü～1·î21Æü23»þ59Ê¬ KJ-65X75WL Amazon¤Ë¤Æ¥½¥Ëー¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Google TVµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ä²»³Ú¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡£²»À¼¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸¡º÷¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Android¡¦iPhone