´ÚÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê1·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê1·î¡Ë Í½ÁÛ2.5%Á°²ó2.5%¡Ê´Ú¹ñÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø)