µîÇ¯¡¢Âçºå»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤ò½êÍ­¤¹¤ëÃËÀ­¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢µõµ¶¤ÎÅÐµ­¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ë½»¤à»ÊË¡½ñ»Î¡¦¾¾ËÜÎÇÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤é2¿Í¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏµîÇ¯1·î¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÉÔÆ°»º¤ò½êÍ­¤¹¤ë80Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢ÇäÇã¤Ç½êÍ­¸¢¤¬»°½Å¸©¤Î²ñ¼Ò¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµõµ¶¤ÎÅÐµ­¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é