£Ê£á£ð£á£î£Å£ù£å£÷£å£á£ò£È£ï£ì£ä£é£î£ç£ó¤Ï¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ã¶ÀÀ¸»ºÃÏ¡ÖÊ¡°æ¡¦»ª¹¾¡×¤Î½ÏÎý¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ £²£¶Ç¯£±·î´üÂè£²»ÍÈ¾´ü¤Ç¿­¤ÓÇº¤ó¤À¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÇä¤ê¾å¤²¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£²·î£±£±Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²～£±£°·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£°¡¥£±¡óÁý¤Î£´£³²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¡£¹âµé¥Ö¥é