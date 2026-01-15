¿·ÂÎÀ©¤Ï¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ËÇÔ¤ì¤¿ÍâÆü¤Î£±·î12Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤òÅÅ·â²òÇ¤¤·¡¢B¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ14Æü¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç£²Éô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¡¼¥Æ¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¡¢ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£42Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Î¥´